Инвестор Tesla и SpaceX займется разработкой летающих мотоциклов и реактивных ранцев

Один из инвесторов Tesla и SpaceX миллиардер Тим Дрейпер профинансировал два стартапа, занимающиеся разработкой летающих мотоциклов и реактивных ранцев. Об этом сообщил CNBC.

Поддержку Дрейпера получили компании JetPack Aviation и Gravity Industries Ltd. Оба стартапа создают костюмы для полетов на реактивной тяге. JetPack Aviation также работает над летающим мотоциклом Speeder — на нем в воздух смогут подняться сразу двое пассажиров. Мотоцикл будет развивать скорость более 402 км/ч.