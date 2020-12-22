Инвестор Tesla и SpaceX займется разработкой летающих мотоциклов и реактивных ранцев

Один из инвесторов Tesla и SpaceX миллиардер Тим Дрейпер профинансировал два стартапа, занимающиеся разработкой летающих мотоциклов и реактивных ранцев. Об этом сообщил CNBC.
Поддержку Дрейпера получили компании JetPack Aviation и Gravity Industries Ltd. Оба стартапа создают костюмы для полетов на реактивной тяге. JetPack Aviation также работает над летающим мотоциклом Speeder — на нем в воздух смогут подняться сразу двое пассажиров. Мотоцикл будет развивать скорость более 402 км/ч.
Реактивные ранцы от JetAviation планируют использовать служащие ВМС США. Военные начнут испытывать устройства уже в марте 2021 года. По мнению Дрейпера, в будущем рюкзаки смогут использовать все желающие, например, для поездок на работу.
«Эти компании придумали, как сделать реактивные ранцы более практичными, чтобы любой человек мог воспользоваться этой технологией и приземляться где угодно», — отметил бизнесмен, назвав технологию «тем, что мы все ищем».