В «Иллюзионе» покажут фильм «Сентенция» о последних годах жизни Варлама Шаламова

Черно-белая картина, снятая на 16-миллиметровую пленку, расскажет историю о том, как двое журналистов — последователей писателя — пытаются найти рукописи его рассказов о Колыме. Несмотря ни на что, они постараются добиться публикации текстов умирающего автора — немощного старика, заточенного в доме престарелых.

В московском кинотеатре «Иллюзион» 23 декабря пройдет специальный показ фильма «Сентенция» — драмы о последних годах жизни прошедшего ГУЛАГ советского писателя-диссидента Варлама Шаламова . Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

Название «Сентенция» позаимствовано из рассказа Шаламова, написанного в 1965 году. При этом фильм не является его экранизацией.

Показ начнется в 19.30, после просмотра пройдет совместная дискуссия с режиссером картины Дмитрием Рудаковым.