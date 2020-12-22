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Netflix показал, как песня «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» звучит на разных языках

Константин Зорниченко
Сегодня в 17:00

Netflix показал, как песня «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» из сериала «Ведьмак» звучит на разных языках. Запись можно послушать на ютьюбе.

Композицию продемонстрировали сначала на английском — языке оригинала. После этого она прозвучала на польском, чешском, венгерском, турецком, португальском, немецком, испанском, русском, тайском, французском, японском и итальянском.

«Наши Лютики по всему миру объединилсь для создания особого глобального микса вашего любимого гимна из «Ведьмака», — говорится в подписи к клипу.

Песню «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» в шоу спел персонаж Лютик, роль которого исполняет британец Джои Бэти. Мелодию совместно написали композиторы шоу — американка родом из России Соня Белоусова и Джиона Остинелли итало-швейцарского происхождения. Бэти отметил, что тоже принимал участие в создании песни.

В январе этого года «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» исполнил Государственный омский русский народный хор. После того, как ролик набрал популярность, коллектив пригласили выступить на шоу «Вечерний Ургант».

Ранее Netflix опубликовал подборку неудачных дублей со съемок первого сезона сериала «Ведьмак». В ней актеры путают реплики, разговаривают с командой за кадром, не справляются с реквизитом и смеются.

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