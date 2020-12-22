СМИ: режиссер «Хеллоуина» ведет переговоры о постановке сиквела «Изгоняющего дьявола»

Режиссер «Хеллоуина», вышедшего в 2018 году, Дэвид Гордон Грин ведет переговоры о постановке сиквела фильма «Изгоняющий дьявола» Уилльяма Фридкина. Об этом сообщает издание The Observer.

Одним из продюсеров проекта выступает Джейсон Блум, с которым постановщик работает над обновленной трилогией «Хеллоуин». Картиной занимается его студия Blumhouse Productions совместно с Morgan Creek Productions.

Подробности о сиквеле «Изгоняющего дьявола» пока неизвестны, кроме того, что в числе продюсеров значатся Джеймс и Дэвид Дж.Робинсоны, причастные к продолжениям фильма и одноименному сериалу.

Фильм «Изгоняющий дьявола» снят по одноименному роману Уилльяма Питера Блэтти. Он рассказывает о католическом священнике, который изгоняет дьявола из одержимой 12-летней девочки.

Лента вышла в 1973 году и получила десять номинаций на «Оскар», в итоге победив в двух из них — «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучший звук». После успеха фильма (в прокате он собрал 329 млн долларов при бюджете в 11 млн долларов) выходило несколько продолжений, в том числе сериал 2016 года, который закрыли после двух сезонов.

Недавно автор оригинального фильма Уилльям Фридкин выступил против съемок продолжения.