Пол Маккартни завел аккаунт в TikTok. Посмотрите, как он танцует и катается на лошади

Музыкант Пол Маккартни завел аккаунт в социальной сети TikTok. В первом ролике он пригласил подписчиков в свою студию, где был записал его последний альбом «McCartney III».

В других видео он катается на лошади, играет на гитаре и танцует под психоделическим фильтром. Маккартни записал ролики под треки из нового альбома — «Pretty Boys», «Slidin’» и «Find My Way».