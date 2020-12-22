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Пол Маккартни завел аккаунт в TikTok. Посмотрите, как он танцует и катается на лошади

Анастасия Цой
Сегодня в 10:50

Музыкант Пол Маккартни завел аккаунт в социальной сети TikTok. В первом ролике он пригласил подписчиков в свою студию, где был записал его последний альбом «McCartney III».

В других видео он катается на лошади, играет на гитаре и танцует под психоделическим фильтром. Маккартни записал ролики под треки из нового альбома — «Pretty Boys», «Slidin’» и «Find My Way».

@paulmccartney

Go behind the scenes of Paul’s new album ‘McCartney III’ on TikTok 🙌 ##McCartneyIII ##FindMyWay ##MadeInRockdown ##PaulMcCartney ##BehindTheScenes

♬ original sound - Paul McCartney
@paulmccartney

Here come the pretty boys 🐴 Meet Paul’s Appaloosa horse, star of the ‘McCartney III’ artwork ⭐️ ##McCartneyIII ##PrettyBoys ##PaulMcCartney ##Photoshoot

♬ Pretty Boys - Paul McCartney
@paulmccartney

'McCartney III' as photographed by Mary McCartney 📸 It’s a family affair!##McCartneyIII ##Slidin ##PaulMcCartney ##Photoshoot ##behindthescenes

♬ Slidin' - Paul McCartney
@paulmccartney

When 'McCartney III' is finally out 🕺 #M#cCartneyIII #F#indMyWay #M#adeInRockdown #P#aulMcCartney #B#ehindTheScenes

♬ Find My Way - Paul McCartney

Альбом «McCartney III», в который вошли 11 песен, был выпущен 18 декабря. Маккартни записал пластинку в одиночку на домашней студии во время карантина. На сингл «Find My Way» музыкант представил клип, который срежиссировал Роман Коппола — номинант на «Оскар» и сын Фрэнсиса Форда Копполы.

«McCartney III» — символическое продолжение альбомов, созданных экс-битлом в одиночку. В 1970-м году он выпустил дебютный «McCartney», записанный в его доме в Лондоне. В 1980-м, после распада группы Wings, артист представил «McCartney II», над которым самостоятельно работал на ферме в Шотландии. Всего за свою сольную карьеру музыкант успел выпустить 18 пластинок.

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