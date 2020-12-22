Пол Маккартни завел аккаунт в TikTok. Посмотрите, как он танцует и катается на лошади

Музыкант Пол Маккартни завел аккаунт в социальной сети TikTok. В первом ролике он пригласил подписчиков в свою студию, где был записал его последний альбом «McCartney III».
В других видео он катается на лошади, играет на гитаре и танцует под психоделическим фильтром. Маккартни записал ролики под треки из нового альбома — «Pretty Boys», «Slidin’» и «Find My Way».
Альбом «McCartney III», в который вошли 11 песен, был выпущен 18 декабря. Маккартни записал пластинку в одиночку на домашней студии во время карантина. На сингл «Find My Way» музыкант представил клип, который срежиссировал Роман Коппола — номинант на «Оскар» и сын Фрэнсиса Форда Копполы.
«McCartney III» — символическое продолжение альбомов, созданных экс-битлом в одиночку. В 1970-м году он выпустил дебютный «McCartney», записанный в его доме в Лондоне. В 1980-м, после распада группы Wings, артист представил «McCartney II», над которым самостоятельно работал на ферме в Шотландии. Всего за свою сольную карьеру музыкант успел выпустить 18 пластинок.