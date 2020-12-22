Умер сценарист и продюсер франшизы «Чужой» Дэвид Гайлер

На 78-м году жизни умер сценарист и продюсер кинофраншизы «Чужой» Дэвид Гайлер. Как сообщает Deadline, причиной смерти стал рак.

Гайлер написал сценарии для многих американских фильмов 1970-х и 1980-х годов: например, для картин «Заговор «Параллакс», «Черная птица», «Забавные приключения Дика и Джейн», «Прорва». Но большую известность получил благодаря франшизе «Чужой» и сотрудничеству с режиссером Уолтером Хиллом (фильмы «Южное гостеприимство», «Обсуждению не подлежит»).

Он был продюсером сериалом «Байки из склепа» и «Байки хранителя склепа», а также других фильмов и телевизионных шоу.