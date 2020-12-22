Любовь Соболь отпустили из полиции, не предъявив обвинений

Юристку Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь отпустили из отдела полиции московского района Новокосино без предъявления обвинений. Об этом она рассказала в твиттере.
Соболь сообщила, что в полиции до сих пор находится ее начальница штаба и сотрудница ютьюб-канала «Навальный LIVE» Ольга Ключникова. «Медуза» пишет, что там же остаются сотрудники штаба Константин Распопов и Аким Керимов. Им вменяют административную статью о неповиновении законному распоряжению сотрудников правоохранительных органов.
Соболь задержали вечером 21 декабря возле дома предполагаемого сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, который мог участвовать в отравлении Алексея Навального. Адвокат говорил, что ее хотели допросить в ходе доследственной проверки по уголовному делу о нарушении неприкосновенности жилища, но она отказалась от показаний.
Ранее Навальный опубликовал видео, в котором он звонит Кудрявцеву, представляясь помощником секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, а тот рассказывает подробности об отравлении: например, то, что яд нанесли на трусы политика. ФСБ назвала запись разговора подделкой.