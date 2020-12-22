Любовь Соболь отпустили из полиции, не предъявив обвинений

Юристку Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь отпустили из отдела полиции московского района Новокосино без предъявления обвинений. Об этом она рассказала в твиттере.

Соболь сообщила, что в полиции до сих пор находится ее начальница штаба и сотрудница ютьюб-канала «Навальный LIVE» Ольга Ключникова. «Медуза» пишет, что там же остаются сотрудники штаба Константин Распопов и Аким Керимов. Им вменяют административную статью о неповиновении законному распоряжению сотрудников правоохранительных органов.