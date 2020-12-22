Amazon прекратил продажу одноразовых товаров из пластика в странах ЕС

Крупнейший в мире интернет-магазин Amazon прекратил продажу одноразовых товаров из пластика и биоразлагаемого пластика в странах Евросоюза, Великобритании и Турции с 21 декабря 2020 года. Об этом пишут «Ведомости».

В перечень товаров, запрещенных для продажи, попали тарелки, контейнеры для продуктов, столовые приборы, стаканчики, соломинки для напитков, палочки для размешивания, ватные палочки и держатели для воздушных шаров.

В Евросоюзе с 2021 года вступит в силу закон, который запрещает производство и продажу одноразовых изделий из пластика. Китай также запретит использование неразлагаемого пластика: пластиковых пакетов, посуды, трубочек и так далее.

В Великобритании с октября запретили пластиковые соломинки, палочки для размешивания чая и кофе и ватные палочки. В Канаде до конца 2021 года откажутся от одноразовых изделий из пластика.

В России эту инициативу еще в прошлом году поддержали в Госдуме, Роспотребнадзоре и Минприроды, свой план отказа от пластика представил Гринпис.

Сейчас пластик находят везде: например, на дне Марианской впадины и на вершине Эвереста, очень много частиц микропластика обнаружили в снегах Арктики (он составляет четверть рациона белых медведей).