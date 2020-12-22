Россия приостановила авиасообщение с Великобританией из‑за нового штамма COVID-19

Россия приостановила авиасообщение с Великобританией из‑за нового штамма коронавируса. Об этом сообщил «РБК».

Пока запрет введен на неделю. Он действует с полуночи 22 декабря. Решение о прекращении полетов принял оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. По словам ведомства, в ближайшие дни ученые изучат мутацию вируса.

В Лондон из Москвы ранее совершали рейсы «Аэрофлот», Wizz Air и British Airways. Российский перевозчик уже отменил все полеты и обещал вернуть пассажирам деньги за билеты.

Также полеты в Великобританию приостановили около 20 других стран, в том числе, по меньшей мере, 14 государств — членов ЕС. Все они отреагировали таким образом на новость о появлении более заразного штамма коронавируса.

19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о том, что в Великобритании выявлен новый вариант коронавируса, который на 70% заразнее прежнего. На следующий день мутация вируса — VUI-202012/01 — была обнаружена еще в нескольких странах Европы.

В ВОЗ отметили, что хоть мутация и привела к большей заразности, вирус не стал смертоноснее. Впрочем, в Лондоне и на юго-востоке Великобритании все равно был введен новый, четвертый уровень ограничений. Он будет действовать минимум до 30 декабря.