Наследники Артура Конан Дойла отзовут иск против создателями сериала «Энола Холмс»

Наследники писателя Артура Конан Дойла откажутся от иска против Netflix, выпустившего в сентябре сериал «Энола Холмс» о приключениях сестры Шерлока Холмса. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Родственники автора историй о знаменитом детективе считали, что шоу нарушает его права, несмотря на то, что большинство книг о Шерлоке Холмсе считаются общественным достоянием. В июне они обратились в суд с жалобой на кинематографистов.

По мнению наследников Артура Конан Дойла, создатели сериала показали на экране Шерлока Холмса из рассказов 1923–1927 годов — эти произведения по-прежнему защищены авторским правом. В ответ продюсеры шоу обвинили истцов в попытке «создать бессрочное право на интеллектуальную собственность».

В конце прошлой недели стриминговый сервис сумел разрешить спор с правообладателями, и оба иска потребовали отозвать из федерального суда штата Нью-Мексико. На каких условиях стороны пришли к примирению, не сообщается.