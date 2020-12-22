Двукратного олимпийского чемпиона Петтера Нортуга приговорили к тюремному сроку

Двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Петтера Нортуга приговорили к семи месяцам тюремного заключения. Об этом сообщил норвежский телеканал NRK.

Легендарного спортсмена признали виновным в хранении наркотиков и опасном вождении. Нортуга задержали 13 августа 2020 года за превышение скорости. В крови атлета обнаружили запрещенные вещества.

Расследование произошедшего указало на то, что лыжник вел съемку на мобильный телефон за рулем. Кроме того, Нортуг хранил наркотики у себя дома — их обнаружила полиция. Позднее спортсмен признался в наркотической зависимости.

По словам Нортуга, он столкнулся с проблемой с наркотиками из‑за нехватки адреналина после завершения спортивной карьеры. О своих проблемах с законов норвежец сообщил сам на своей странице в инстаграме.