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Двукратного олимпийского чемпиона Петтера Нортуга приговорили к тюремному сроку

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:21

Двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Петтера Нортуга приговорили к семи месяцам тюремного заключения. Об этом сообщил норвежский телеканал NRK.

Легендарного спортсмена признали виновным в хранении наркотиков и опасном вождении. Нортуга задержали 13 августа 2020 года за превышение скорости. В крови атлета обнаружили запрещенные вещества.

Расследование произошедшего указало на то, что лыжник вел съемку на мобильный телефон за рулем. Кроме того, Нортуг хранил наркотики у себя дома — их обнаружила полиция. Позднее спортсмен признался в наркотической зависимости.

По словам Нортуга, он столкнулся с проблемой с наркотиками из‑за нехватки адреналина после завершения спортивной карьеры. О своих проблемах с законов норвежец сообщил сам на своей странице в инстаграме.

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