Медики подтвердили, что коронавирус в несколько раз смертельнее гриппа

Медики в разных странах мира подтвердили, что коронавирус в несколько раз более смертоносный, чем сезонный грипп. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на медицинский портал WebMD.

Ученые проанализировали данные Министерства по делам ветеранов США о более чем 3,6 тыс. пациентов, госпитализированных с COVID-19 с 1 февраля по 17 июня. Кроме того, специалисты учли в исследовании данные свыше 12,6 тыс. американцев, переболевших гриппом в течение последних двух лет.

Средний возраст пациентов, за судьбами которых следили медики, составил 69 лет. Среди больных коронавирусом умерли 18,5% людей, среди заболевших гриппом — 5,3%. При этом вероятность летального исхода у первых выла почти в пять раз выше.

Самым большим риском коронавирус стал для пациентов старше 75 лет, а также имеющих заболевания почек, деменцию, диабет или ожирение. Кроме того, вероятность смерти оказалась выше у темнокожих людей.

Пациенты с COVID-19 нуждались в ИВЛ в четыре раза чаще, чем больные гриппом. Также они в 2,5 раза чаще попадали в отделение интенсивной терапии и оставались в больнице в среднем на три дня дольше.

К таким же выводам пришли и французские ученые из Национального института здоровья и медицинских исследования и Университетской больницы Дижона и Инсерма. Они отметили, что смертность от COVID-19 втрое выше, а госпитализации происходят вдвое чаще.

Помимо прочего, коронавирус вызывает более высокий риск развития диабета, а также поражения почек и тяжелого сепсисного шока. У многие больных отмечается очень низкое давление — оно может привести к повреждению органов.