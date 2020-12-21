Игги Поп опубликовал песню о коронавирусе. Она называется «Dirty Little Virus»

Американский рок-музыкант Игги Поп записал песню о коронавирусе. Она называется «Dirty Little Virus», сообщил Pitchfork.
Певец сам написал слова к треку. По словам артиста, он хотел создать не слишком эмоциональное и не слишком глубокое произведение, «больше похожее на журналистику». «Если бы был Человек года, им бы стал вирус», — поет Поп в песне.
Соавтором песни стал Лерон Томас, который также занимался редактированием и аранжирвкой трека. Также Томас сыграл партию на трубе. Кроме него, в записи «Dirty Little Virus» приняли участие Крис Берри (ударные) и Ари Тейтел (гитара и бас-гитара).