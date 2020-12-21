ФАС признала Booking.com нарушителем антимонопольного законодательства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала сервис бронирования отелей Booking.com нарушителем законодательства. Об этом сообщил «Интерфакс».

По мнению ведомства, сервис занял доминирующее положение на рынке за счет невыгодных для гостиниц и отелей условий договоров. Согласно им, владельцы бизнеса должны были соблюдать паритет цен на номера.

Дело в отношении Booking.com возбудили после обращения общественной организации «Опора России». Она утверждала, что российские отельеры зависят от компании.

«Указанные действия Booking.com по навязыванию средствам размещения невыгодных условий договоров приводят к ограничению конкуренции на рынке услуг соответствующих агрегаторов информации. Также они ущемляют интересы отелей, гостиниц и других средств размещения в сфере предпринимательской деятельности», — сообщила ФАС.