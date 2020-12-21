У музея современного искусства «Гараж» появился новый куратор. Им стала Екатерина Иноземцева

Екатерина Иноземцева стала новым главным куратором музея современного искусства «Гараж». Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе музея.

Иноземцева ранее уже сотрудничала с «Гаражом». Она организовала в музее персональные выставки Виктора Пивоварова, Такаси Мураками, Павла Пепперштейна и Марселя Бротерса.

Также куратор подготовила Первую Триеннале российского современного искусства и выставку «Мы храним наши белые сны». Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969».

В музее Иноземцева работает с 2014 года. До этого она была заместителем директора Мультимедиа-арт-музея и курировала галерею Гари Татинцяна и галерею «Проун». Свою карьеру Иноземцева начала в 2003 году во время учебы на филологическом факультете МГУ — тогда она работала в отделе экспериментальных программ Государственного центра современного искусства.