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Фонд «Рэй» показал, как его подопечные животные прощаются с 2020 годом

Валерия Корниенко
Сегодня в 17:54

Фонд помощи бездомным животным «Рэй» создал благотворительный проект «Год плохой, а мальчик — хороший», в котором его подопечные прощаются с 2020 годом и показывают ему, кто здесь главный. Об этом «Афише Daily» рассказали представители организации.

На специальном лендинге можно посмотреть, как животные расправляются с уходящим годом: разрывают, расцарапывают и кусают его. Там же можно сделать подарок бездомным животным, отправив средства в поддержку фонда. Партнер проекта — «Манго страхование» — обещает удвоить собранную сумму пожертвований.

В съемках приняли участие 13 собак и 7 кошек из приютов Москвы и Подмосковья. Их можно забрать домой — для этого достаточно написать на почту фонда.

В организации отмечают, что этот год был сложным не только для людей, но и для животных в приютах. Например, весной волонтерам приходилось экономить поездки по пропускам, чтобы приехать к своим подопечным.

«Цель нашей акции — не только как следует попрощаться с 2020 годом, но и напомнить о том, что бездомным животным очень нужна помощь и поддержка. Собранные средства пойдут на покупку корма, ветпрепаратов и других товаров, в которых нуждаются приюты. И, конечно, мы будем очень рады, если в канун Нового года наши подопечные смогут найти дом и любящих хозяев!» — пишут представители фонда «Рэй».

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