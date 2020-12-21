На Северном речном вокзале открылась арт-инсталляция Саши Фроловой. И это надувной «москвич»!

Музей транспорта Москвы 21 декабря открыл в поп-ап-пространстве на Северном речном вокзале новую арт-инсталляцию художницы Саши Фроловой «Мечта москвича». Об этом представители музея рассказали «Афише Daily».
Проект Фроловой — тизер одноименной выставки Музея транспорта Москвы, которая, в свою очередь, откроется весной 2021 года на ВДНХ.
Он состоит из полноразмерной надувной копии «взмывающего ввысь» автомобиля «москвич-407», краткой истории автомобиля, представленной в формате комикса, и архивных фотографий «москвичей» на фоне здания Северного речного вокзала.
В музее заявили, что Фролова «вторит художникам 60–80-х годов ХХ века, превращавшим обычные вещи в отдельный культ», а инсталляция «имеет все шансы стать идеальным городским местом для селфи».
Инсталляция «Мечта москвича» стала третьей экспозицией в поп-ап-пространстве музея на территории Северного речного вокзала. Посмотреть ее можно в историческом зале ожидания вокзала.