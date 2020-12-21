На Северном речном вокзале открылась арт-инсталляция Саши Фроловой. И это надувной «москвич»!

«Москвич-407» стал одной из первых популярных и доступных моделей в СССР. Парящая среди прозрачных пузырей в экспозиции машина вызывает теплые ассоциации с советским прошлым и с детскими фантазиями и мечтами. Мой папа работал на заводе АЗЛК в девяностые, и у нас был «москвич» более поздней модели, поэтому все, что связано с этим автомобилем, у меня тоже ассоциируется с детством. Обычно я сама придумываю формы своих скульптур. В данном проекте меня заинтересовала задача поработать с уже существующей формой и предложить ее трактовку, создать образ, сохранив узнаваемость».

Саша Фролова художница