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Netflix убрал Шайю ЛаБафа из оскаровской кампании «Фрагментов женщины» после обвинений в насилии

Константин Зорниченко
Сегодня в 16:32

Netflix убрал Шайю ЛаБафа из раздела For Your Consideration на своем сайте за роль в фильме  «Фрагменты женщины» после того, как актера обвинила в насилии артистка FKA Twigs. Об этом сообщает IndieWire.

Теперь, когда имя ЛаБафа убрали из списка, он не сможет претендовать на премию «Оскар» и другие награды. Его также удалили из синопсиса картины и списка ее создателей, которых платформа выдвинула на соискание премий.

Артист мог получить номинацию за роль второго плана. Представители Netflix подтвердили журналистам, что ЛаБафа исключили из наградной гонки.

FKA Twigs подала в суд на актера в этом месяце. Она обвиняет его в сексуальном насилии, побоях и причинении эмоционального стресса. По ее словам, в феврале 2019 года ЛаБаф пригрозил, что разобьет машину вместе с ними, если певица не признается ему в любви.

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