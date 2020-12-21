Питер Джексон показал фрагмент документалки о The Beatles

Джексон отметил, что изначально работа над фильмом должна была завершиться к концу 2020 года, но из‑за пандемии процесс производства замедлился.

«Единственная хорошая новость — то, что мы работаем из Новой Зеландии. Поскольку наша страна почти победила вирус, мы смогли вернуться в монтажную и продолжить работу», — сказал режиссер.

Судя по кадрам, «The Beatles: Get Back» передаст атмосферу, которая царила в студии во время работы музыкантов над их последним студийным альбомом — «Let It Be». В картине можно будет услышать записи разговоров, а также увидеть архивные видео, снятые на 16-миллиметровую пленку (отобранные из 56 часов материала). А завершится лента записью последнего живого концерта группы на крыше студии, который прошел 30 января 1969 года.