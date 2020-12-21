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Минюст проводит проверку «Нижегородского женского кризисного центра»

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:05

Министерство юстиций проводит внеплановую проверку Нижегородского кризисного центра, помогающего пострадавшим от домашнего насилия женщинам. Об этом в своем фейсбуке сообщила директор организации Анастасия Ермолаева.

Поводом для визита стал вопрос о включении кризисного центра в реестр иностранных агентов. При этом, по словам Ермолаевой, организация и так уже проходит плановую проверку, которая должна завершиться к концу этого года.

Если центр признают иноагентом, ему придется выплатить штрафы на общую сумму 400 тыс. рублей, пояснила директор НКО. К тому же в этом случае у организации могут отобрать муниципальное помещение, а сама она не сможет давать бесплатную социальную рекламу и получать президентские гранты.

Неделю назад Минюст начал аналогичную проверку московского центра помощи жертвам домашнего насилия «Насилию.нет». До этого прокуратура пришла с внезапной проверкой в Правозащитный центр «Мемориал».

Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему Сбера, присоединился к новогодней благотворительной акции на платформе СберВместе. С 14 по 27 декабря все средства от просмотра коллекции фильмов «Добрый новогодний подарок» в Okko будут переведены в фонд «Вклад в будущее», а СберВместе удвоит эту сумму.

В коллекцию «Добрый новогодний подарок», перечисления от просмотра которой будут направлены на занятия для особенных детей и детей-сирот, вошли комедии, приключения, фэнтези и фильмы для семейного просмотра. В подборку включены как новинки 2020 года, так и уже полюбившиеся зрителям кинокартины. CберВместе дает возможность людям ежедневно совершать добрые дела, а НКО — получать помощь для своих инициатив.

Фонд «Вклад в будущее» проводит акцию «Добрый новогодний подарок» 5 лет. За это время для 9 400 детей из 41 региона России специалисты из 101 специализированной некоммерческой организации (НКО) уже провели 102 тыс. занятий.

Коллекция «Добрый новогодний подарок» будет доступна с 14 по 27 декабря в приложениях iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox и на сайте okko.tv.

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