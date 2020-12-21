Каждый третий работающий россиянин заявил о снижении доходов в 2020 году

Треть сотрудников российских компаний — 32% — заявили о снижении доходов. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование международной рекрутинговой компании Hays.

У 15% россиян доходы упали больше чем на 21%, еще у 8% — на 11–20%, а у оставшихся 9% — на 5–10%. В прошлом году профессионалов, сообщивших о сокращении доходов, было в пять раз меньше — всего 7%.

Каждый пятый опрошенный связал снижение доходов с увольнением по собственному желанию, каждый десятый попал под сокращение. Другие 14% сообщили о сокращении бонусов, 11% назвали причиной переход на новую работу с менее выгодным вознаграждением, еще 9% указали на сокращение рабочей ставки.

Увеличились заработки у 30% опрошенных, но это почти в два раза меньше, чем в прошлом году. Согласно исследованию, чаще всего доходы росли у специалистов IT-отрасли, фармацевтической сферы, консалтинга и области медоборудования. Оставшиеся 38% рассказали, что их доход остался в 2020 году на прежнем уровне.

Большинство сотрудников — 59% — ожидают роста доходов в следующем году. С пессимизмом смотрят в 2020-й только 8% опрошенных, тогда как в 2019 году никто из опрошенных не ждал уменьшения доходов.