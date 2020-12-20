Исследование: древние люди впадали в спячку, чтобы спастись от холода

Древние люди справлялись с экстремальными холодами сотни тысяч лет назад, впадая в спячку. К такому выводу пришли ученые, изучив останки, найденные в одном из важнейших в мире ископаемых объектов — в пещере Сима-де-лос-Уэсос на севере Испании.

По данным исследователей, поражения и другие признаки повреждений в окаменелых костях ранних неандертальцев или их предшественников идентичны тем, что наблюдаются в костях животных, впадающих в спячку. Исходя из этого можно предположить, что люди справлялись с суровыми зимами, замедляя метаболизм.

Ученые впервые провели раскопки в этом месте. Найденные в пещере окаменелости показывают сезонные колебания, которые говорят о том, что рост костей нарушался в течение нескольких месяцев ежегодно.

Предполагается, что ранние люди оказались «в метаболических состояниях, которые помогли им выжить в течение длительного периода времени в холодных условиях». Благодаря этому они могли существовать с ограниченными запасами еды и достаточным количеством жира в организме. Спячка при этом нарушала процесс развития костей.