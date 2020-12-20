перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Исследование: древние люди впадали в спячку, чтобы спастись от холода 21:40
louise.tomlinsonbell/Facebook «Нечем заняться на обеденном перерыве»: 12-летний британец устроил рейв в школьном туалете
«Нечем заняться на обеденном перерыве»: 12-летний британец устроил рейв в школьном туалете 20:59
Более заразный COVID-19 в Европе, миллионный штраф «Главклубу» и другие новости дня 20:39 Дайджест
В нескольких странах Европы нашли новый и более заразный штамм коронавируса 19:05
Московское метро и МЦК будут работать бесплатно в новогоднюю ночь 18:05
В голосовой помощник «Алекса» добавят новогоднее поздравление Елизаветы II 17:21
Петербург вышел на первое место по числу заболевших коронавирусом на тысячу человек 16:51
Justin Timberlake/Instagram Фаррелл Уильямс: песни на первом альбоме Джастина Тимберлейка были написаны для Майкла Джексона
Фаррелл Уильямс: песни на первом альбоме Джастина Тимберлейка были написаны для Майкла Джексона 15:46
«У нас очередь на усыновление»: главный репродуктолог о смерти при родах из‑за ограничений на аборт 15:45
Месси забил 643-й мяч за «Барселону», повторив рекорд Пеле по количеству голов за одну команду 14:55
Lil Pump запускает свою криптовалюту 14:43
«Главклубу» грозит миллионный штраф за нарушения на концерте «Кровостока» 13:55
Libby Penner/Unsplash Собянин назвал новогодние застолья во время пандемии «большим риском для жизни» для пожилых
Собянин назвал новогодние застолья во время пандемии «большим риском для жизни» для пожилых 13:53
Депутат Госдумы от «Единой России» вступился за аниме «Наруто» 13:02
Олег Тиньков начал сдавать свою яхту-ледокол за 1 млн евро в неделю 12:42
Кристен Уиг исполнила пародию на «Один дома 2» в «Saturday Night Live» 11:57
В России за сутки выявили 28 948 случаев коронавируса 11:24
BFSAI/Facebook Самый гигантский айсберг в мире раскололся
Самый гигантский айсберг в мире раскололся 10:33
Барак Обама назвал любимые песни 2020 года. В списке — Дуа Липа и Megan Thee Stallion 9:52
Активист пожаловался на оскорбляющую ЛГБТК-людей лексику в российском Netflix 9:06
Отключить рекламу

Исследование: древние люди впадали в спячку, чтобы спастись от холода

Валерия Корниенко
Сегодня в 21:40

Древние люди справлялись с экстремальными холодами сотни тысяч лет назад, впадая в спячку. К такому выводу пришли ученые, изучив останки, найденные в одном из важнейших в мире ископаемых объектов — в пещере Сима-де-лос-Уэсос на севере Испании.

По данным исследователей, поражения и другие признаки повреждений в окаменелых костях ранних неандертальцев или их предшественников идентичны тем, что наблюдаются в костях животных, впадающих в спячку. Исходя из этого можно предположить, что люди справлялись с суровыми зимами, замедляя метаболизм.

Ученые впервые провели раскопки в этом месте. Найденные в пещере окаменелости показывают сезонные колебания, которые говорят о том, что рост костей нарушался в течение нескольких месяцев ежегодно.

Предполагается, что ранние люди оказались «в метаболических состояниях, которые помогли им выжить в течение длительного периода времени в холодных условиях». Благодаря этому они могли существовать с ограниченными запасами еды и достаточным количеством жира в организме. Спячка при этом нарушала процесс развития костей.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
комедия
Обратная связь
«Квартет И» + Ирина Горбачева празднуют Новый год
поп
Zivert
Стремительно набирающая популярность поп-певица
комедия
Реальные пацаны против зомби
Полнометражное продолжение хитового телесериала
рок
«Новогодний маскарад»: Эмир Кустурица, Горан Брегович, Гарик Сукачев
Сборная убойного праздничного фолк-рока
рок
The Hatters
Цыганское фолк-кабаре с мощными танцевальными номерами
детские елки
Спящая красавица. Легенда двух королевств
Мюзикл на льду с Алиной Загитовой и Татьяной Навкой
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить