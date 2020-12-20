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«Нечем заняться на обеденном перерыве»: 12-летний британец устроил рейв в школьном туалете

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:59

12-летний британец Сил Белл устроил подпольный рейв в туалете католического колледжа Святого Антония в графстве Большой Манчестер. Об этом сообщает Dazed.

Сил в одиночку организовал мероприятие: за неделю до рейва он запустил в Shapchat рекламу, в которой приглашал всех восьмиклассников на дискотеку в мужской туалет на обеденном перерыве. В день рейва он принес туда диджейское оборудование, лампы и раздал всем пришедшим газировку и шоколадные батончики.

Рейв продлился где‑то полчаса, но мог продолжаться и дальше, если бы о нем не узнали учителя и не разогнали детей. А у мальчика к тому же конфисковали колонку и разноцветные светильники.

Родители школьника, когда узнали о произошедшем, только посмеялась над этим, ругать сына они не стали. «Когда мы спросили, зачем он это сделал, он сказал, что в школе скучно и на обеденном перерыве нечем заняться», — написала его мать Луиза Белл.

Она выложила посты о случившемся в соцсети и набрала больше 400 тыс. лайков. Некоторые диджеи даже призывают коллег скинуться и подарить Силу более профессиональное оборудование. Однако сам школьник немного смущен свалившейся на него славой.

«Мы просто гордимся тем, что наш сын вызвал улыбку у стольких людей после такого тяжелого года», — добавила Луиза.

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