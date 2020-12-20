Более заразный COVID-19 в Европе, миллионный штраф «Главклубу» и другие новости дня

В России за сутки выявили 28 948 случаев коронавируса — на 739 больше, чем вчера. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 увеличилось до 2 848 377.

В нескольких европейских странах нашли новый, более заразный штамм коронавируса. Из‑за него в Европе начинают ограничивать авиасообщение.

Петербург занял первое место по числу выявленных случаев COVID-19 на 1000 человек за последние 30 дней. Коэффициент заболеваемости в городе достиг 19,5 и продолжает расти.

Сергей Собянин назвал новогодние застолья во время пандемии «большим риском для жизни» для пожилых людей. Он призвал пенсионеров воздержаться от новогодних хлопот.

Главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин прокомментировал новый приказ, ограничивающий медицинские показания для аборта. На вопрос о возможных летальных последствиях для женщин он ответил: «У нас стоит очередь на усыновление новорожденных младенцев».

«Главклубу» грозит до 1 млн штрафа за нарушения на выступлении «Кровостока». Инспекторы утверждают, что 50% посетителей концерта нарушали перчаточно-масочный режим и социальную дистанцию.

Московское метро и МЦК будут работать бесплатно в новогоднюю ночь. А с 1 по 9 января не нужно будет платить и за парковки.

Депутат Госдумы Сергей Боярский вступился за «Наруто», который просит запретить прокуратура Петербурга. По его словам, он не раз смотрел это аниме вместе с дочерью и ничего плохого там не увидел.

Олег Тиньков начал сдавать свою яхту-ледокол La Datcha в аренду. Тур на судне будет стоить от 1 млн евро в неделю.

Самый гигантский айсберг в мире A-68 раскололся надвое. Ученые предположили, что причиной разделения льдины стало столкновение с мелководьем.

Барак Обама назвал любимые песни 2020 года. В список попали Дуа Липа, Megan Thee Stallion, Бейонсе и Боб Дилан.

Lil Pump запускает свою криптовалюту PumpCoin. Она будет доступна только для поклонников рэпера за пределами США и появится в начале 2021 года.