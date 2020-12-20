перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Исследование: древние люди впадали в спячку, чтобы спастись от холода 21:40
louise.tomlinsonbell/Facebook «Нечем заняться на обеденном перерыве»: 12-летний британец устроил рейв в школьном туалете
«Нечем заняться на обеденном перерыве»: 12-летний британец устроил рейв в школьном туалете 20:59
Более заразный COVID-19 в Европе, миллионный штраф «Главклубу» и другие новости дня 20:39 Дайджест
В нескольких странах Европы нашли новый и более заразный штамм коронавируса 19:05
Московское метро и МЦК будут работать бесплатно в новогоднюю ночь 18:05
В голосовой помощник «Алекса» добавят новогоднее поздравление Елизаветы II 17:21
Петербург вышел на первое место по числу заболевших коронавирусом на тысячу человек 16:51
Justin Timberlake/Instagram Фаррелл Уильямс: песни на первом альбоме Джастина Тимберлейка были написаны для Майкла Джексона
Фаррелл Уильямс: песни на первом альбоме Джастина Тимберлейка были написаны для Майкла Джексона 15:46
«У нас очередь на усыновление»: главный репродуктолог о смерти при родах из‑за ограничений на аборт 15:45
Месси забил 643-й мяч за «Барселону», повторив рекорд Пеле по количеству голов за одну команду 14:55
Lil Pump запускает свою криптовалюту 14:43
«Главклубу» грозит миллионный штраф за нарушения на концерте «Кровостока» 13:55
Libby Penner/Unsplash Собянин назвал новогодние застолья во время пандемии «большим риском для жизни» для пожилых
Собянин назвал новогодние застолья во время пандемии «большим риском для жизни» для пожилых 13:53
Депутат Госдумы от «Единой России» вступился за аниме «Наруто» 13:02
Олег Тиньков начал сдавать свою яхту-ледокол за 1 млн евро в неделю 12:42
Кристен Уиг исполнила пародию на «Один дома 2» в «Saturday Night Live» 11:57
В России за сутки выявили 28 948 случаев коронавируса 11:24
BFSAI/Facebook Самый гигантский айсберг в мире раскололся
Самый гигантский айсберг в мире раскололся 10:33
Барак Обама назвал любимые песни 2020 года. В списке — Дуа Липа и Megan Thee Stallion 9:52
Активист пожаловался на оскорбляющую ЛГБТК-людей лексику в российском Netflix 9:06
Отключить рекламу
Дайджест

Более заразный COVID-19 в Европе, миллионный штраф «Главклубу» и другие новости дня

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:39

В России за сутки выявили 28 948 случаев коронавируса — на 739 больше, чем вчера. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 увеличилось до 2 848 377.

В нескольких европейских странах нашли новый, более заразный штамм коронавируса. Из‑за него в Европе начинают ограничивать авиасообщение.

Петербург занял первое место по числу выявленных случаев COVID-19 на 1000 человек за последние 30 дней. Коэффициент заболеваемости в городе достиг 19,5 и продолжает расти.

Сергей Собянин назвал новогодние застолья во время пандемии «большим риском для жизни» для пожилых людей. Он призвал пенсионеров воздержаться от новогодних хлопот.

Главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин прокомментировал новый приказ, ограничивающий медицинские показания для аборта. На вопрос о возможных летальных последствиях для женщин он ответил: «У нас стоит очередь на усыновление новорожденных младенцев».

«Главклубу» грозит до 1 млн штрафа за нарушения на выступлении «Кровостока». Инспекторы утверждают, что 50% посетителей концерта нарушали перчаточно-масочный режим и социальную дистанцию.

Московское метро и МЦК будут работать бесплатно в новогоднюю ночь. А с 1 по 9 января не нужно будет платить и за парковки.

Депутат Госдумы Сергей Боярский вступился за «Наруто», который просит запретить прокуратура Петербурга. По его словам, он не раз смотрел это аниме вместе с дочерью и ничего плохого там не увидел.

Олег Тиньков начал сдавать свою яхту-ледокол La Datcha в аренду. Тур на судне будет стоить от 1 млн евро в неделю.

Самый гигантский айсберг в мире A-68 раскололся надвое. Ученые предположили, что причиной разделения льдины стало столкновение с мелководьем.

Барак Обама назвал любимые песни 2020 года. В список попали Дуа Липа, Megan Thee Stallion, Бейонсе и Боб Дилан.

Lil Pump запускает свою криптовалюту PumpCoin. Она будет доступна только для поклонников рэпера за пределами США и появится в начале 2021 года.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
комедия
Обратная связь
«Квартет И» + Ирина Горбачева празднуют Новый год
поп
Zivert
Стремительно набирающая популярность поп-певица
комедия
Реальные пацаны против зомби
Полнометражное продолжение хитового телесериала
рок
«Новогодний маскарад»: Эмир Кустурица, Горан Брегович, Гарик Сукачев
Сборная убойного праздничного фолк-рока
рок
The Hatters
Цыганское фолк-кабаре с мощными танцевальными номерами
детские елки
Спящая красавица. Легенда двух королевств
Мюзикл на льду с Алиной Загитовой и Татьяной Навкой

Другие материалы по темам

Теги
Минздрав РФ
Госдума
Люди
Сергей Собянин
Барак Обама
Боб Дилан
Сергей Боярский
Олег Тиньков
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить