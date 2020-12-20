Петербург вышел на первое место по числу заболевших коронавирусом на тысячу человек

Петербург вышел на первое место среди регионов по коэффициенту заболеваемости коронавирусом, то есть по количеству случаев COVID-19 на тысячу человек за последние 30 дней. Об этом пишет РБК.

С октября в рейтинге лидировала республика Алтай — там показатель вырос с 8 до пикового значения в 20,7 (зафиксирован 15 ноября). На данный момент коэффициент заболеваемости в этом регионе составляет 13,7.

5 декабря на первое место вышла Карелия, где максимум достиг 19. Петербург обогнал республику 16 декабря: коэффициент в городе достиг 19,5 и продолжает расти.

По общему количеству зарегистрированных случаев коронавируса Петербург уступает только столице. Всего в городе выявлено больше 197 тыс. зараженных, из которых умерли 6 767 человек.

Ранее вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев заявил, что в городе заполнены 96% коек, развернутых для пациентов с COVID-19.