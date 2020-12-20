Lil Pump запускает свою криптовалюту

Рэпер Lil Pump готовится к запуску своей криптовалюты «PumpCoin». Об этом сообщает Decrypt.

Музыкант запустит «PumpCoin» совместно с компанией Fyooz. Криптовалюта даст возможность купившим ее геймерам играть лично с Пампом. Позже она будет исползоваться на платформе для взаимодействия со знаменитостями, которая, по заявлению авторов проекта, напоминает Cameo, «только круче».

«ПампКоины» будут доступны только для поклонников артиста за пределами США, и появятся в начале 2021 года.

В ноябре рэпер Моргенштерн выпустил песню «Watafuk?!», которую он записал вместе с Лил Пампом. Трек некоторое время активно обсуждался среди поклонников, но российский рэпер долго не выпускал его.