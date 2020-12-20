Месси забил 643-й мяч за «Барселону», повторив рекорд Пеле по количеству голов за одну команду

Свой 643-й гол за испанский клуб 33-летний аргентинец забил в домашнем матче очередного тура чемпионата Испании по футболу против «Валенсии». Встреча закончилась со счетом 2:2.

Капитан «Барселоны» Лионель Месси догнал легендарного Пеле по числу голов, забитых в составе одного клуба. На счету бразильского футболиста — рекордные 643 мяча за команду «Сантос».

Месси впервые начал выступать в основном составе «Барселоны» 17 лет назад. Пеле в свое время удалось забить 643 гола за 18 лет — с 1956 по 1974 год он играл за бразильский «Сантос».

Пеле уже поздравил Месси с этим достижением и плодотворной карьерой в «Барселоне».