Депутат Госдумы от «Единой России» вступился за аниме «Наруто»

Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Боярский в своем инстаграме прокомментировал требование петербургской прокуратуры запретить в России несколько японских анимаций, в том числе «Наруто».
По словам Боярского, его дочери нравятся и советские мультфильмы, и Disney, и аниме. «Она и ее друзья с большим интересом и удовольствием смотрят Наруто, обсуждают его, подражают и сопереживают его героям», — написал он.
Депутат признался, что несколько раз смотрел этот японский мультик вместе с дочерью и ничего плохого там не увидел. По его мнению, в «Наруто» рассказывается захватывающая, приключенческая история про дружбу, страхи, подвиг и трудности. В связи чем, его удивили претензии прокуратуры к этому произведению.
Боярский также отметил, что на всех стриминговых сервисах на «Наруто» стоит маркировка «12+», поэтому он как отец не видит причин для ограничений. Он обратился к другим родителям с просьбой объяснить, действительно ли это аниме настолько опасно для детей, чтобы его необходимо было запретить.
18 декабря прокуратура Петербурга подала иски в Колпинский районный суд с требованием запретить несколько произведений японской анимационной культуры, в том числе «Наруто», «Эльфийская песнь» и «Тетрадь смерти». По словам прокурора, в каждой серии этих мультфильмов есть жестокость, убийства и насилие. К тому же ведомство потребовало запретить песню Моргенштерна «Я съел деда».