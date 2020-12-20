Депутат Госдумы от «Единой России» вступился за аниме «Наруто»

Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Боярский в своем инстаграме прокомментировал требование петербургской прокуратуры запретить в России несколько японских анимаций, в том числе «Наруто».

По словам Боярского, его дочери нравятся и советские мультфильмы, и Disney, и аниме. «Она и ее друзья с большим интересом и удовольствием смотрят Наруто, обсуждают его, подражают и сопереживают его героям», — написал он.

Депутат признался, что несколько раз смотрел этот японский мультик вместе с дочерью и ничего плохого там не увидел. По его мнению, в «Наруто» рассказывается захватывающая, приключенческая история про дружбу, страхи, подвиг и трудности. В связи чем, его удивили претензии прокуратуры к этому произведению.