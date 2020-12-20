Олег Тиньков начал сдавать свою яхту-ледокол за 1 млн евро в неделю

77-метровое судно La Datcha рассчитано на 12 человек. Оно считается экспедиционным, она может находиться в море и не заходить в порты в течение 40 дней.

Предприниматель Олег Тиньков начал сдавать свою яхту-ледокол La Datcha в аренду для туристов. Об этом сообщает VTimes со ссылкой на туроператора Elemental Adventure.

Тур на яхте будет стоить от 1 млн евро в неделю. Первый поход запланирован на апрель 2021 года вдоль Камчатки и Курильских островов. В декабре 2021 года и январе 2022-го La Datcha отправится на юг, и туристы смогут прокатиться на лыжах в Антарктиде.

Тиньков заказал первую в мире частную яхту-ледокол в 2019 году. Ее создала в Нидерландах компания Damen Yachting, и спуск на воду состоялся 3 июля 2020 года. Судно обошлось бизнесмену в более чем 100 млн евро.

Вчера Олег Тиньков сообщил, что наступила полная ремиссия на молекулярном уровне после пересадки костного мозга. В марте он рассказал, что лечится от острой формы лейкимии.