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В России за сутки выявили 28 948 случаев коронавируса

Константин Зорниченко
Сегодня в 11:24

В России за сутки выявили 28 948 случаев коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 739 случаев больше, чем было вчера.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Свердловской, Архангельской, Псковской, Ростовской областях, Республике Карелия, а также в Воронежской и Вологодской областях.

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 2 848 377. За последние сутки вылечились 20 915 человек, за все время — 2,2 млн. За сутки умерли 511 пациентов, за все время — 50 858.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 76,3 млн человек, 1,6 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (17,6 млн). На втором и третьем — Индия (10 млн) и Бразилия (7,2 млн).

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