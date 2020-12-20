В России за сутки выявили 28 948 случаев коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 739 случаев больше, чем было вчера.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Свердловской, Архангельской, Псковской, Ростовской областях, Республике Карелия, а также в Воронежской и Вологодской областях.