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Самый гигантский айсберг в мире раскололся

Константин Зорниченко
Сегодня в 10:33

Самый крупный айсберг в мире под названием A-68 раскололся. Это заметили ученые из Европейского космического агентства (ЕКА), сообщает Live Science.

По предположениям специалистов, на разделение льдины надвое повлияло столкновение с мелководьем, которое начинается в нескольких десятках километрах от береговой линии. Последние несколько дней A-68 вращался по часовой стрелке, тем самым перемещая одну из своих сторон ко дну, которое в этом участке находится на глубине всего 200 метров.

Гигантская льдина А-68а откололась от шельфового ледника в Антарктиде в июле 2017 года. Ее площадь составляет 4200 квадратных километров. Айсберг уже оказывает влияние на территорию острова Южная Георгия.

А-68а быстро разрушается. На нем видны многочисленные расколы и трещины, его окружают обломки льда, и под ватерлинией проходят целые тоннели. Отдельные куски настолько большие, что ученым тоже требуется следить за ними из‑за опасности льдин для морских судов.

Ученые опасаются, что айсберг может перекрыть обитающим на Южной Георгии тюленям и пингвинам доступ к пище, а также раздавить существ, живущих на морском дне. Если А-68а застрянет, то он может находиться на одном месте в течение десяти лет.

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