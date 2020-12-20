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Барак Обама назвал любимые песни 2020 года. В списке — Дуа Липа и Megan Thee Stallion

Константин Зорниченко
Сегодня в 9:52

Барак Обама опубликовал плейлист с самыми любимыми песнями 2020 года. С коллекцией треков можно ознакомиться на Spotify.

Обама отметил, что среди композиций в списке есть те, что ему посоветовала младшая дочь Саша. В очередной раз плейлист не обошелся без Бейонсе и Боба Дилана. Речь идет о совместном треке певицы с Megan Thee Stallion «Savage (Remix)» и песне «Goodbye Jimmy Reed» с нового альбома фолк-музыканта «Rough and Rowdy Ways».

В перечне из 30 песен можно найти треки Джесси Уэйр, Фиби Бриджерс, Waxahatchee, Little Simz, J. Cole, Lil Baby, совеметную работу Spillage Village, JID и EarthGang, Мака Миллера, Андерсона Пака и Bad Bunny.

Это уже второй плейлист Барака Обамы за два месяца. В ноябре он опубликовал список песен, которые слушал, будучи президентом США. Он рассказал, как готовился к дебатам, слушая «My 1st Song» Jay-Z и «Luck Be a Lady» Фрэнка Синатры. Он также вспомнил, что на вечере после инаугурации Бейонсе исполнила «At Last», Пол Маккартни сыграл «Michelle», а Боб Дилан — «The Times They Are a-Changin».

Вчера Обама назвал фильмы и телешоу, которые ему больше всего понравились в 2020 году. Среди 14 картин он упомянул «Дылду» Кантемира Балагова.

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