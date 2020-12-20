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Активист пожаловался на оскорбляющую ЛГБТК-людей лексику в российском Netflix

Константин Зорниченко
Сегодня в 9:06

Активист и блогер из Петербурга Федор Фетисов пожаловался на российскую версию Netflix из‑за использования неправильной и дискриминирующей ЛГБТК-сообщество лексики. Об этом он написал в инстаграме.

Фетисов привел в пример сериал «Друзья». В пятом эпизоде шестого сезона один из героев произносит фразу «I am not a gay», которая на Netflix переведена как «У меня нормальная ориентация» вместо «Я не гей». Среди примеров также упомянут фильм The Prom, в котором «Drag Queen» перевели как «трансвестит». Это психиатрический термин, в то время, как дрэг не болезнь.

«Помимо этого они не раз называли гомосексуалов гомосексуалистами, а гомосексуальность — гомосексуализмом. Что, в общем-то, является не просто устаревшим термином, а оскорблением. В 2020 году это неприемлемо. Потому что «гомосексуализм» — это несуществующая болезнь, а мы вроде как не больны, с нами все в порядке», — прокомментировал ситуацию активист «Таким делам».

Блогер отметил, что платформа ограничивает и не переводит на русский фильмы и сериалы, в которых есть ЛГТБК-персонажи. Ему ответили представили Netlfix в комментариях к публикации и объяснили, что локализацией занимается партнеры и информацию о неточностях сейчас передали команде по работе с ними. Онлайн-кинотеатр призвал обращаться в личных сообщениях по поводу найденных недочетов.

Фетисов заявил, что ответ Netflix — отписка, потому что речь идет не об опечатках и неточностях, а о более глобальной проблеме. Он хотел бы получить развернутый ответ о том, почему сервис ограничивает свой контент.

Юрист российской ЛГБТК-сети Александр Белик помог активисту создать петицию в адрес российского представительства Netflix, в которой прописаны претензии и предложения. Блогер не хочет развивать конфликт, а добиться решения проблемы.

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