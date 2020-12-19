Экологи рассказали о загрязнении Клязьмы аэропортом Шереметьево

Экологи рассказали о загрязнении реки Клязьмы аэропортом Шереметьево. Накануне активисты «Всероссийского общества охраны природы», «Национального экологического корпуса» и Межрегиональной общественной организации «Тут грязи нет» вышла на серию одиночных пикетов вдоль трассы, ведущей к аэропорту. Об этом пишет «Говорит Москва».

Речь идет о сливе стоков в Воскресенский ручей, впадающий в реку Клязьму. По словам экоактивистов, взятые пробы показали многократное превышение допустимых норм загрязнения сточных вод. Шереметьево, заявляют они, отправляет воду и почву.

«В частности, идет превышение азота аммонийного и фосфат-иона, а также зафиксировано наличие таких веществ, как сульфат-ион и хлорид-ион, которых, согласно утвержденным правительством РФ нормативам, вообще быть не должно», — рассказывает руководитель отдела экологического контроля Дмитрий Сапелкин.

Представители Шереметьево заявили, что проверяют эту информацию. При этом они предположили, что активисты используют устаревшие данные: «Информация, представленная в части документов, датирована 2016 и 2019 годами. Вероятнее всего, эти данные носят архивный характер. Остальные документы мы передаем для экспертизы в наши профильные подразделения».

Росприроднадзор в 2016 году проводил собственное расследование, в результате которого заключил, что аэропорт производит обработку техники антиоблединительной жидкостью без заключения государственной экологической экспертизы.

В октябре Шереметьево добровольно выплатил 4 млн рублей компенсации ущерба от загрязнения Клязьмы.