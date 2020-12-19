Reuters: в веб-версии WhatsApp в 2021 году появятся видеозвонки

В веб-версии мессенджера WhatsApp появятся аудио- и видеозвонки. Об этом сообщило информагентство Reuters со ссылкой на представителя компании.

По словам источника, новые функции появятся в веб-версии для Windows и Mac в 2021 году. Планирует ли WhatsApp конкурировать с такими сервисами для видеоконференций как Zoom и Google Meet, пока неизвестно.

На данный момент мессенджером пользуются более 2 млрд людей по всему миру. Это означает, отмечает агентство, что у компании есть хорошие шансы стать новым лидером в области коллективных онлайн-коммуникаций.

О том, что сервис намерен расширить возможности групповых звонков, стало известно в апреле. Тогда WhatsApp сообщил о планах увеличить возможное число участников конференций до восьми человек.

Весной в приложении появилась темная тема, а в начале декабря WhatsApp добавил функцию формирования корзины покупок. Кроме того, в ноябре компания объявила о работе над автоматически исчезающими сообщениями.