В ЮАР обнаружили новый тип коронавируса. Он распространяется быстрее и более опасен для молодежи

В Южно-Африканской Республике обнаружили новую мутацию коронавируса, распространившуюся во время второй волны заболевания. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Разновидность вируса назвали 501.V2. По словам генетиков, этот тип COVID-19 распространяется быстрее, чем предыдущие штаммы, а также приводит к более тяжелому течению заболевания у молодых людей с хорошим здоровьем — в том числе тех, у кого нет сопутствующих диагнозов.

Минздрав ЮАР отмечает, что обнаруженная мутация коронавируса ранее была зафиксирована в некоторых других странах, в том числе в Великобритании и Австралии. Вероятно, именно о ней в начале недели рассказывал министра здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

Несмотря на то, что новый вариант COVID-19 вызывает беспокойство, медики из ЮАР не видят причин для паники, подчеркнул министр здравоохранения ЮАР Звели Мхизе. До этого такое же мнение высказали российские ученые-вирусологи и специалисты из ВОЗ.