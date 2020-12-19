Милли Бобби Браун снимется в научно-фантастическом фильме братьев Руссо

Милли Бобби Браун сыграет главную роль в научно-фантастическом фильме «Электрическое государство». Об этом сообщил Deadline.

Картину поставят режиссеры Энтони и Джо Руссо, известные по франшизе «Мстители» и сериалу «Сообщество». Проект будет основан на одноименном романе Саймона Сталенхага. Сценарий написали авторы «Мстителей: Финал» Кристофер Маркус и Стивен МакФили.

Браун сыграет подростка, которая обнаруживает, что странный робот, который приходит к ней, был послан ее пропавшим братом. Вместе с роботом она отправится на поиски брата. Действие развернется в воображаемом мире альтернативного будущего.

«Мы очень рады этой сделке с Universal, которая взяла на себя обязательство выпустить «Электрическое государство» в кинотеатрах. Это невероятная новость как для нас, кинематографистов, так и для зрителей по всему миру, которые снова хотят увидеть фильмы в кинотеатрах», — заявили братья Руссо.

По информации издания, Руссо разрабатывают проект с 2017 года. Его производством займется их продакшн-компания AGBO. Энди и Барбара Мушьетти станут продюсерами фильма.

На данный момент 16-летняя Браун, выпустившая в сентябре проект «Энола Холмс», снимается в четвертом сезоне сериала «Очень странные дела» — он станет для шоу последним. Когда выйдут заключительные эпизоды, неизвестно, но уже можно посмотреть тизер.

В финале «Очень странных дел», помимо Браун, появятся Роберт Инглунд и Левон Турман Хоук. Третий сезон сериала «Очень странные дела» вышел 4 июля и побил рекорд Netflix по количеству зрителей. Подробнее о сезоне можно узнать из рецензии «Афиши Daily».