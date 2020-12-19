перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Милли Бобби Браун снимется в научно-фантастическом фильме братьев Руссо 4:45
Власти Беларуси предложили ввести плату за выезд из страны 3:47
«Офицеры России» попросили вернуть на Лубянскую площадь памятник Дзержинскому 3:11
Zoom отменит лимит на время бесплатных звонков в зимние праздники 2:13
Власти Москвы рассказали о правилах перевоза новогодних елок в транспорте 1:22
Проект «Сноб» сменит главного редактора. Место Ксении Чудиновой займет Сергей Николаевич 0:37
TikTok-звезда Чарли Д’Амелио запустит шоу на Hulu 0:04
Фрэнсис МакДорманд сыграет в экранизации романа «Женщины говорят» Вчера в 23:03
Пресс-материалы Spotify разместил билборд с изображением Чайковского на Таймс-сквер
Spotify разместил билборд с изображением Чайковского на Таймс-сквер Вчера в 23:00
Студентам МГСУ предложили пройти вакцинацию от COVID-19 за деньги Вчера в 22:25
В Австрии объявили жесткий локдаун. Уже третий в этом году Вчера в 22:01
Forbes включил шестилетнюю россиянку в список самых высокооплачиваемых ютьюб-блогеров Вчера в 21:07
Аккаунты журналистов «Важных историй» попытались взломать после пресс-конференции Путина Вчера в 21:01
Crommelincklars/Flickr Эминем порадовался, что дарит Билли Айлиш кошмары, на делюкс-версии «Music to Be Murdered By»
Эминем порадовался, что дарит Билли Айлиш кошмары, на делюкс-версии «Music to Be Murdered By» Вчера в 20:44
Конец «Дома-2», новый альбом Пола Маккартни и другие новости дня Вчера в 20:36 Дайджест
В «Улице Сезам» появились новые герои — беженцы-рохинджа Нур и Азиз Вчера в 19:54
Барак Обама назвал любимые фильмы 2020 года. Среди них — «Дылда» Кантемира Балагова Вчера в 19:33
Власти Москвы опровергли информацию, что посетителям можно находиться в ресторанах до полуночи Вчера в 19:11
Заколдованный лес в клипе «Свети Сверкай» нового проекта Юлии Лед Вчера в 18:45
«Дом-2»/YouTube ТНТ закроет «Дом-2» в 2020 году
ТНТ закроет «Дом-2» в 2020 году Вчера в 18:37
Отключить рекламу

Милли Бобби Браун снимется в научно-фантастическом фильме братьев Руссо

Юлия Онодэра
Сегодня в 4:45

Милли Бобби Браун сыграет главную роль в научно-фантастическом фильме «Электрическое государство». Об этом сообщил Deadline.

Картину поставят режиссеры Энтони и Джо Руссо, известные по франшизе «Мстители» и сериалу «Сообщество». Проект будет основан на одноименном романе Саймона Сталенхага. Сценарий написали авторы «Мстителей: Финал» Кристофер Маркус и Стивен МакФили.

Браун сыграет подростка, которая обнаруживает, что странный робот, который приходит к ней, был послан ее пропавшим братом. Вместе с роботом она отправится на поиски брата. Действие развернется в воображаемом мире альтернативного будущего.

«Мы очень рады этой сделке с Universal, которая взяла на себя обязательство выпустить «Электрическое государство» в кинотеатрах. Это невероятная новость как для нас, кинематографистов, так и для зрителей по всему миру, которые снова хотят увидеть фильмы в кинотеатрах», — заявили братья Руссо.

По информации издания, Руссо разрабатывают проект с 2017 года. Его производством займется их продакшн-компания AGBO. Энди и Барбара Мушьетти станут продюсерами фильма.

На данный момент 16-летняя Браун, выпустившая в сентябре проект «Энола Холмс», снимается в четвертом сезоне сериала «Очень странные дела» — он станет для шоу последним. Когда выйдут заключительные эпизоды, неизвестно, но уже можно посмотреть тизер.

В финале «Очень странных дел», помимо Браун, появятся Роберт Инглунд и Левон Турман Хоук. Третий сезон сериала «Очень странные дела» вышел 4 июля и побил рекорд Netflix по количеству зрителей. Подробнее о сезоне можно узнать из рецензии «Афиши Daily».

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
поп
Zivert
Стремительно набирающая популярность поп-певица
хип-хоп
«Кровосток»
Интеллигентный русский гангста-рэп
комедия
Реальные пацаны против зомби
Полнометражное продолжение хитового телесериала
рок
«Новогодний маскарад»: Эмир Кустурица, Горан Брегович, Гарик Сукачев
Сборная убойного праздничного фолк-рока
рок
The Hatters
Цыганское фолк-кабаре с мощными танцевальными номерами
детские елки
Спящая красавица. Легенда двух королевств
Мюзикл на льду с Алиной Загитовой и Татьяной Навкой
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить