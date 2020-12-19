Власти Беларуси предложили ввести плату за выезд из страны. Вырученные деньги хотят направить на борьбу с COVID-19, сообщило издание «БелТа» со ссылкой на главу Минфина Юрия Селиверстова.

Плату намерены взимать с людей, которые пересекают границу на транспортном средстве весом не более 5 тонн. Сумма составит не более трех базовых величин (81 белорусский рубль, или около 32 долларов).

Проект предполагает, что число пассажиров не будет влиять на сумму сбора. Кроме того, от налога освободят глав государств и правительств, дипломатов, лиц, следующих на похороны членов семьи и близких родственников, инвалидов и участников ВОВ, инвалидов I и II групп, их сопровождающих и некоторых других категорий граждан.

Инициатива включена в законопроект «Об изменении Налогового кодекса», который палата представителей Беларуси уже приняла в двух чтениях. Документ также предлагает скорректировать список товаров с пониженной ставкой НДС и временно повысить некоторые налоги, например, земельный.