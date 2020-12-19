«Офицеры России» попросили вернуть на Лубянскую площадь памятник Дзержинскому. Об этом сообщили телеканал НТВ и РИА «Новости».

По мнению организации, демонтаж монумента в 1991 году и его перенос на другое место были незаконными. «Офицеры России» обратились в генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить эту информацию.

Авторы обращения отметили в письме, что скульптура работы Евгения Вучетича имела статус объекта культурного наследия федерального значения. В этом случае, по действующим тогда нормативным документам, ее не имели права сносить.

Председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой назвал произошедшее «полным беззаконием», а генерал-лейтенант Александр Михайлов подчеркнул, что скульптура «была низложена и осквернена».

Памятник революционеру и основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому установили на Лубянской площади в 1958 году. Решение о его демонтаже, как считают «Офицеры России», мог принят только Совет Министров СССР или Совет Министров РСФСР. Однако в 1991 году после того, как москвичи начали раскачивать монумент весом 11 тонн, его приказал снести мэр столицы Гавриил Попов — его решение утвердил городской совет народных депутатов.