Сервис видеоконференций Zoom отменит лимит на время бесплатных звонков в зимние праздники. Об этом компания сообщила в своем блоге.

Пользователи Zoom смогут без ограничений общаться на платформе с 10.00 17 декабря до 6.00 19 декабря и в это же время с 23 по 26 декабря и с 30 декабря по 2 января. Таким образом, сервис отметит еврейский праздник Ханука, католическое Рождество и Новый год.

«COVID-19 изменил, как мы живем, работаем и празднуем в 2020 году, и праздничный сезон, как и все остальное в этом году, выглядит уже не так, как раньше. В знак признательности нашим пользователям в это исключительное время мы снимаем 40-минутный лимит для бесплатных аккаунтов», — сказали в Zoom.