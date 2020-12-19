Власти Москвы рассказали о правилах перевоза новогодних елок в транспорте

Новогоднюю елку высотой до 120 см можно будет провезти бесплатно в любом транспорте Москвы. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на столичный департамент транспорта. Все ели должны быть упакованы.

В наземном транспорте разрешат перевозить деревья высотой до 180 см, но если елка выше 120 см, то за нее нужно заплатить единократную плату за проезд — сделать это можно через обычный валидатор.

В метро и на МЦК пропустят с более высоким деревом — до 220 см в высоту. За елку до 150 см платить не придется, провоз остальных деревьев будет стоить 60 рублей — это стоимость провоза багажа.

Самые лояльные правила по высоте елки установили для пассажиров МЦД. В этом виде транспорта можно бесплатно взять с собой дерево в 180 см. За провоз елки от 180 до 220 см нужно заплатить 120 рублей (за 100 км) или 240 рублей (более 100 км).