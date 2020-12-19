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Проект «Сноб» сменит главного редактора. Место Ксении Чудиновой займет Сергей Николаевич

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:37

Главный редактор мультиформатного проекта «Сноб» Ксения Чудинова покинет свою должность 31 декабря. Об этом она сообщила в блоге на сайте издания.

По словам журналистки, руководить «Снобом» останутся издатель Марина Геворкян и новый главред проекта Сергей Николаевич. До этого Николаевич работал главным редактором журнала «Сноб». Прежде он также сотрудничал с изданиями «Citizen K», «Madame Figaro», «Elle» и «Огонек».

В своем прощальном обращении Чудинова назвала «Сноб» «одной из самых адекватных и классных задумок на медиарынке» и поблагодарила всех коллег и «дорогих, великих, яростных и доброжелательных участников проекта».

«Предваряя вопросы «ты куда?» — в прохладный и пушистый январь, дочистывать скопившиеся за годы книжки, дотискивать недотисканных детей, обнимать недообнятых друзей, а потом, разумеется, на новую классную, самую лучшую в мире работу», — написала Чудинова.

Журналистка работала в «Снобе» с 2009 года, сначала — в должности младшего корреспондента, лиазона, затем — руководителя отдела корреспондентов, директора по работе с ньюсмейкерами, директора по спецпроектам и внешним коммуникациям. В 2018 году она стала главредом сайта.

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