TikTok-звезда Чарли Д’Амелио запустит шоу на Hulu

Звезда видеосервиса TikTok Чарли Д’Амелио запустит собственное шоу на стриминговой платформе Hulu. Об этом сообщил Variety.

Проект под названием «The D’Amelio Show» («Шоу Д’Амелио») выйдет в 2021 году. В нем снимутся не только сама Чарли, но и ее сестра Дикси, а также их родители Марк и Хайди. Шоу будет состоять из восьми эпизодов.

Сериал, как отмечает издание, расскажет о «первой TikTok-семье» и том, как ее члены справляются с внезапной известностью и остаются верными своим семейным ценностям. Зрители смогут увидеть, как Чарли реагирует на онлайн-критику, а Дикси строит свою музыкальную карьеру в Лос-Анджелесе.

«Два года назад Чарли и Дикси Д'Амелио были неизвестны в виртуальной среде за пределами их города, и сейчас у их более 100 млн поклонников, которые следят за каждым их движением. Каждый тинейджер в социальных сетях мечтает стать знаменитым, но что происходит, если это в самом деле случается?», — сказала вице-президент документального сегмента Hulu Белиса Балабан.

Марк Д’Амелио признался, что слава дочерей сблизила членов его семьи и теперь они «действительно взволнованы возможностью поделиться кусочком жизни с миром». По его словам, шоу позволит увидеть те стороны его близких, которые не могли быть увидены через социальные сети.

В августе сестры Д’Амелио заняли второе и третье место в рейтинге самых богатых TikTok-блогеров по версии Forbes. «Афиша Daily» рассказал подробно о том, как 16-летняя Чарли пришла к своему успеху и стала в ноябре первой в истории тиктокеркой со 100 млн подписчиков.