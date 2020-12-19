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TikTok-звезда Чарли Д’Амелио запустит шоу на Hulu

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:04

Звезда видеосервиса TikTok Чарли Д’Амелио запустит собственное шоу на стриминговой платформе Hulu. Об этом сообщил Variety.

Проект под названием «The D’Amelio Show» («Шоу Д’Амелио») выйдет в 2021 году. В нем снимутся не только сама Чарли, но и ее сестра Дикси, а также их родители Марк и Хайди. Шоу будет состоять из восьми эпизодов.

Сериал, как отмечает издание, расскажет о «первой TikTok-семье» и том, как ее члены справляются с внезапной известностью и остаются верными своим семейным ценностям. Зрители смогут увидеть, как Чарли реагирует на онлайн-критику, а Дикси строит свою музыкальную карьеру в Лос-Анджелесе.

«Два года назад Чарли и Дикси Д'Амелио были неизвестны в виртуальной среде за пределами их города, и сейчас у их более 100 млн поклонников, которые следят за каждым их движением. Каждый тинейджер в социальных сетях мечтает стать знаменитым, но что происходит, если это в самом деле случается?», — сказала вице-президент документального сегмента Hulu Белиса Балабан.

Марк Д’Амелио признался, что слава дочерей сблизила членов его семьи и теперь они «действительно взволнованы возможностью поделиться кусочком жизни с миром». По его словам, шоу позволит увидеть те стороны его близких, которые не могли быть увидены через социальные сети.

В августе сестры Д’Амелио заняли второе и третье место в рейтинге самых богатых TikTok-блогеров по версии Forbes. «Афиша Daily» рассказал подробно о том, как 16-летняя Чарли пришла к своему успеху и стала в ноябре первой в истории тиктокеркой со 100 млн подписчиков.

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