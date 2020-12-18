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Spotify разместил билборд с изображением Чайковского на Таймс-сквер

Федор Кузьмин
Сегодня в 23:00

Стриминг-сервис Spotify 18 декабря разместил на нью-йоркской площади Таймс-сквер билборд с изображением российского композитора Петра Чайковского. Он стал абсолютным лидером среди российских музыкантов, популярных за рубежом, сообщили «Афише Daily» представители Spotify.

Ежемесячная аудитория чиновника на сегодняшний день составляет 4,8 млн человек по всему миру. Лучшие произведения композитора были собраны в специальной подборке «This is Tchaikovsky».

Однако на этом Spotify не остановился и решил «отдать дань творчеству» Чайковского, разместив билборд с его изображением на Таймс-сквер в преддверии праздников. Подобного не удостаивался до Чайковского не один из российских композиторов и исполнителей, отмечают в компании.

«Приятно видеть, что творчество наших исполнителей находит отклик в сердцах зарубежных слушателей. Вдвойне приятно, если это бессмертная классика Петра Ильича Чайковского, особенно актуальная в праздничный сезон. Мы продолжаем работать над тем, чтобы слушатели находили любимую музыку в Spotify, а музыканты — новую аудиторию, как в России, так и за рубежом», — рассказал гендиректор Spotify в России и СНГ Илья Алексеев.

Самыми популярными композициями Чайковского в Spotify стали:


  • Балет «Лебединое озеро» op 20, действие II, сцена 10 — в исполнении Andre Prévin (Лондонский симфонический оркестр);
  • балет «Щелкунчик» op 40, действие II, сцена 13: «Вальс цветов» — в исполнении Sir Simon Rattle (Берлинская филармония);
  • балет «Щелкунчик» op 71, действие II, картина III, вариация II: «Танец Феи Драже» — в исполнении Михаила Плетнева (Российский национальный оркестр);
  • балет «Щелкунчик» op 71, действие I, сцена 2: «Марш» — в исполнении Sir Simon Rattle (Берлинская филармония);
  • «Детский альбом» op 39, сцена 3: «Мама» — в исполнении Carol Rosenberger.
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