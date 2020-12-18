Студентам МГСУ предложили пройти вакцинацию от COVID-19 за деньги

Студентам магистратуры Московского государственного строительного университета предложили поучаствовать в вакцинации от коронавируса за деньги. Об этом «Афише Daily» рассказали сами студенты.

Предложение пройти вакцинацию в студенческих чатах разослала одна из учащихся магистратуры, которая работает в строительной фирме. По ее словам (скриншоты переписки есть в распоряжении «Афиши Daily»), строителей предприятия обязали поставить себе вакцину — однако они «разъехались на праздники».

Поэтому вместо строителей пошли «всем отделом» вакцинироваться работники фирмы, а девушке поручили предложить студентам пройти вакцинацию за доплату в 2-3 тысячи рублей.

Девушка предложила сдать тест на коронавирус «государственной клинике на улице Кошкина» — судя по всему, имеется в виду третий филиал городской поликлиники № 210. Там же — пройти вакцинацию.

«Для вас это не только бесплатно, но еще и с приличной оплатой», — написала девушка. Она уточнила, что вакцинироваться студенты будут препаратом «Спутник V».

Ранее 18 декабря стало известно, что подрядчиков «Мосавтодора» обязали направить по 10 сотрудников на испытание вакцины от «Вектора». Уточнялось, что предоставить сотрудников для испытаний потребовал вице-губернатор Московской области Игорь Тресков, а добровольцам должны выплатить по 30 тыс. рублей премии и предоставить по три выходных дня.