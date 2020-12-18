Эминем порадовался, что дарит Билли Айлиш кошмары, на делюкс-версии «Music to Be Murdered By»

Эминем опубликовал вторую часть своего январского альбома «Music to Be Murdered By» — последнего на данный момент. На Side-B поместилось 16 дополнительных треков, послушать их можно на всех стриминговых площадках.

В одной из песен — «Alfred’s Theme» — рэпер ответил Билли Айлиш, признавшейся однажды, что ее пугает Эминем. «Я просто исполняю свое желание убить рифмы,/Что действительно по-детски и глупо, но я правда такой,/Я дарю кошмары Билли Айлиш, я левая сучка Дидди», — зачитал музыкант.

Айлиш рассказала о своем отношении к рэперу в интервью Vice в мае 2019 года. Когда ее попросили выбрать, кто ей больше по душе — Эминем или Childish Gambino, она безоговорочно выбрала второй вариант. «Childish Gambino, миллиард процентов. Я всю жизнь боялась Эминема. Этот чувак напугал меня», — сказала певица.