Конец «Дома-2», новый альбом Пола Маккартни и другие новости дня

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Федор Кузьмин
Сегодня в 20:36

В России за сутки выявили 28 552 случая заражения коронавирусом. Общее число зарегистрированных пациентов увеличилось до 2 791 220.

Телеканал ТНТ сообщил, что завершит реалити-шоу «Дом-2» в конце 2020 года, а на его место поставит стендап-передачи. Некоторые телеграм-каналы заявили, что это часть рекламной стратегии, а шоу просто сменит формат.

В МВД рассказали о планах создать киберполицию в России. Она нужна из‑за цифровизации нашего общества, заявил замглавы МВД Игорь Зубов.

Правительство хочет использовать тикток для привлечения молодежи на выборы в Госдуму в 2021 году. Слоганы кандидатов от власти превратят в хештеги, под которыми тиктокерам предложат снимать свои видео.

Депутаты томской Думы потребовали расследовать отравление Алексея Навального. После того как Путин фактически подтвердил слежку за оппозиционером, это будет проще сделать, уверены они.

Прокуратура Петербурга потребовала запретить трек Моргенштерна «Я съел деда», а также «Наруто», «Тетрадь смерти» и несколько других аниме. Причины классические: насилие, жестокость и гомосексуальные отношения в мультфильмах.

В возрасте 75 лет умер британский актер Джереми Баллоч. Он был более всего известен как первый исполнитель роли Боба Фетта в «Звездных войнах».

В Париже арестовали модельного агента Жана-Люка Брюнеля, подозреваемого в изнасилованиях и причастности к делу миллиардера Джеффри Эпштейна. Следствие полагает, что Брюнель домогался несовершеннолетних и участвовал в торговле людьми.

Бельгийский музей искусств Bozar опубликовал изображение темнокожего Бетховена в день рождения композитора. Его обвинили в расизме и культурной апроприации.

Пол Маккартни поделился новой пластинкой «McCartney III», Масло Черного Тмина выпустил EP «Harith», а экс-ведущий Versus Ресторатор — альбом «Последний».

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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