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«Квартирник в 222»: у Соломы вышел новый альбом

Валерия Корниенко
Сегодня в 18:12

Группа Солома представила новый альбом «Квартирник 222». Послушать его можно на большинстве популярных стриминговых сервисов.

Солома — очередной проект Славы КПСС, который он придумал и развивал вместе со своей девушкой Сашей Куромушкой. Но этой весной они расстались. «Квартирник 222» — «плоть и кровь» переживаний музыканта по этому поводу.

В ноябре Слава КПСС выпустил «Чудовище, погубившее мир» — самый мрачный, откровенный и, возможно, лучший альбом в дискографии. Ранее «Афиша Daily» пообщалась с артистом о жизни после баттла с Оксимироном, группе «Любэ», Моргенштерне, бифе с Хаски и русском рэпе.

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