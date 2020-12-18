«Квартирник в 222»: у Соломы вышел новый альбом

Группа Солома представила новый альбом «Квартирник 222». Послушать его можно на большинстве популярных стриминговых сервисов.

Солома — очередной проект Славы КПСС, который он придумал и развивал вместе со своей девушкой Сашей Куромушкой. Но этой весной они расстались. «Квартирник 222» — «плоть и кровь» переживаний музыканта по этому поводу.