«Квартирник в 222»: у Соломы вышел новый альбом

Группа Солома представила новый альбом «Квартирник 222». Послушать его можно на большинстве популярных стриминговых сервисов.
Солома — очередной проект Славы КПСС, который он придумал и развивал вместе со своей девушкой Сашей Куромушкой. Но этой весной они расстались. «Квартирник 222» — «плоть и кровь» переживаний музыканта по этому поводу.
В ноябре Слава КПСС выпустил «Чудовище, погубившее мир» — самый мрачный, откровенный и, возможно, лучший альбом в дискографии. Ранее «Афиша Daily» пообщалась с артистом о жизни после баттла с Оксимироном, группе «Любэ», Моргенштерне, бифе с Хаски и русском рэпе.