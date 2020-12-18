СМИ рассказали о нашествии лис на Москву. Животных видели в разных районах столицы

Фотографии и видео с животными заполоняют городские СМИ и районные группы в соцсетях. Лис замечали у метро «Бауманская», рядом с Ленинским проспектом, в районах Строгино, Фили, Тропарево, Раменки и Вешняки.

Ситуацию прокомментировал в интервью «Российской газете» руководитель Департамента охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. По его словам, лис становится больше из‑за обилия корма, а когда жить им становится тесно, животные мигрируют в город за лучшей долей.

«Та же лиса может за день пробежать три округа с севера через центр на юг. И обосноваться в укромном месте до наступления сумерек. В каждом из округов ее видели — получается, что город наводнен лисами! А на самом деле это одно и то же животное», — пояснил чиновник.

Он отметил, что чаще всего лисы приходят по берегам Москвы-реки или забредают в город со стороны лесных территорий.

За 2020 год в московский Департамент охраны окружающей среды поступило около 700 звонков о животных в черте города (за весь прошлый — 679 звонков). Люди сообщали о найденных лисах, утках, хищных птицах, енотах и даже змеях. Речь не только о диких животных, но и об экзотических домашних, которых выбросили на улицу хозяева или которые сбежали от них самостоятельно.

Так за год у департамента оказалось около 130 особей различных видов, 41 из которых адаптировали и выпустили на волю. А вот найти новых хозяев удалось только для десятка змей. «У зоопарков, особенно частных, нет денег на содержание новых птиц и зверей. Но мы животных не бросаем, они найдут новый дом или останутся доживать в центре», — сказал Кульбачевский.