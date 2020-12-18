МВД собирается создать в России киберполицию

Руководитель МВД Владимир Колокольцев собирается создать в министерстве отдел киберполиции. Об этом его заместитель Игорь Зубов сообщил председателю детского общественного совета при омбудсмене в Москве Юлии Снетковой.

По мнению Зубова, необходимость создания киберполиции возникла из‑за цифровизации общества и информации криминального характера, которую можно найти в сети. Сегодняшняя молодежь, с его точки зрения, испытывает «огромнейшее информационное давление деструктивного плана».

«У нас общая преступность стабильна, даже несколько снизилась, а вот преступность в киберсреде резко выросла, в разы выросла. По целому ряду причин: это и цифровизация общества, и то, что люди, находясь в изоляции, имеют больше возможности общаться в интернете, черпать оттуда разные знания, в том числе криминального плана», — заявил Зубов.

Чем будут заниматься киберполицейские, Зубов не сказал. Он также не знает, как будет устроено новое отделение МВД. Создать такую структуру — «дело не одного дня», уверен замглавы министерства, это потребует денежных вложений и изменения квалификации сотрудников.

В конце ноября стало известно, что МВД создаст банк биометрических данных, который позволит распознавать людей по лицу и отпечаткам пальцев. Работа над системой будет вестись в 2021–2023 годы — за это время планируют разработать программное обеспечение, необходимое для функционирования банка данных.